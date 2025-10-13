Rescatan a cuatro personas desorientadas en sendero del Parque Nacional Soberanía

Siendo las 11:45 p.m. del domingo 12 de octubre, unidades de Fuerzas Especiales del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y la Policía Nacional, lograron ubicar y rescatar a cuatro personas que se encontraban desorientadas por un sendero del Parque Nacional Soberanía.

Según el informe oficial, “los rescatados habían salido en horas de la tarde a realizar una caminata por el área boscosa”.

Luego de un “arduo operativo de búsqueda, las personas fueron encontradas sanas y salvas, siendo posteriormente atendidas por personal médico del servicio de emergencias”.

El Servicio Nacional de Fronteras destacó que “este resultado refleja la coordinación interinstitucional y el compromiso de las entidades de seguridad y rescate del país, reafirmando su vocación de servicio y rápida respuesta ante emergencias”.