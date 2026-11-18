La presidenta del Concejo Municipal de Arraiján, Yohana Saldaña, volvió a reclamar la entrega de fondos pendientes para las juntas comunales del distrito de Arraiján y advirtió sobre las dificultades que enfrentan para atender a sus funcionarios, algunos de los cuales llevan semanas sin recibir sus pagos.

Durante su intervención, Saldaña cuestionó que se promuevan actividades como el desfile navideño mientras las juntas comunales esperan los recursos correspondientes a distintas celebraciones y partidas presupuestarias.

“Yo jamás voy a usar un recurso que es de la planilla de los funcionarios para ir a gastarlo en el desfile de Navidad”, manifestó.

La representante de Cerro Silvestre enumeró entre los desembolsos pendientes las partidas para las actividades del Día de la Madre, las fiestas patrias y el Día del Niño, además de los presupuestos de aproximadamente tres juntas comunales que todavía no han recibido los recursos correspondientes a este año.

Explicó que se trata de $30,000 por junta comunal, para un total de nueve, y cuestionó que los funcionarios de estas dependencias deban esperar entre un mes y mes y medio para recibir sus pagos, mientras que, según señaló, la planilla municipal se cancela regularmente.

“Nosotros hemos tenido que hacer comida dentro de la junta comunal para que ellos puedan comer”, expresó Saldaña al describir las dificultades que atraviesan algunos trabajadores y sus familias.

La presidenta del Concejo manifestó su preocupación por la cercanía de las festividades navideñas y señaló que, si el desfile se realizará el 19 de diciembre, las juntas comunales deberían haber recibido los presupuestos de noviembre y diciembre para garantizar los compromisos con sus funcionarios.

Saldaña también recordó el gasto que representaron los carnavales, al señalar que, aunque inicialmente se planteó que no tendrían costo, posteriormente se registraron desembolsos de alrededor de $100,000 solamente en tarimas.