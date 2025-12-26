Representante de David Cabecera fue trasladado al Hospital Regional tras complicaciones de salud

El representante de David Cabecera, Jorge Montenegro Vallarino, quien se mantiene bajo medida cautelar de detención provisional en el Centro Penitenciario de Chiriquí tras ser imputado por el presunto delito de peculado agravado, fue trasladado la noche del jueves 25 al Hospital Regional Rafael Hernández, en la ciudad de David, así lo confirmaron fuentes de la provincia a Metro Libre.

El traslado se realizó mediante unidades del Servicio Nacional de Emergencias 911, luego de que el concejal presentara un aumento en los niveles de azúcar en la sangre y presión arterial, según confirmaron las fuentes.

Debido a esta condición médica, medios chiricanos destacaron que Montenegro Vallarino permaneció hospitalizado bajo observación de los galenos. Para este viernes se espera que sea evaluado por especialistas, quienes determinarán su estado de salud y emitirán el informe correspondiente.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre su evolución ni sobre si su condición médica podría incidir en su situación legal.