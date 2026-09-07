Reportan nuevamente humo proveniente del área de Juan Díaz; MiAmbiente investiga

Vecinos de Costa del Este y Santa María reportaron nuevamente este lunes 7 de septiembre la presencia de columnas de humo provenientes del sector de Astillero de Juan Díaz.

Ante las denuncias, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) informó que ya se encuentra investigando la situación para determinar el origen del humo y las circunstancias que estarían provocando las emisiones.

El reporte se produce pocos días después de una intervención de la entidad en esa misma zona. El pasado 30 de agosto, MiAMBIENTE informó que durante un operativo detectó dos vehículos presuntamente relacionados con la disposición y quema no autorizada de residuos sólidos dentro de un área de manglar.

Como resultado de esa intervención, dos responsables fueron sancionados con B/.7,550 cada uno, para un total de B/.15,100, mientras que los vehículos involucrados quedaron retenidos.