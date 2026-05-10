Reportan fallecido en Chepo por ataques de abejas africanizadas

Un total de 5,639 emergencias por abejas africanizadas han sido atendidas en lo que va del año 2026 por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá a nivel nacional, informó la institución.

El último incidente registrado tuvo lugar en el distrito de Chepo, donde se encontró a un hombre de 55 años sin signos vitales en la finca conocida como “La de los Duques”, tras ser atacado por estos insectos.

El coronel Julio Real, comandante primer jefe de la Zona Regional Panamá Este–Darién, reiteró el llamado a la población a mantener la precaución y reportar cualquier situación de riesgo relacionada con enjambres de abejas.

Otros casos destacables este año se reportaron en la Zona Regional de Chiriquí, donde atendieron un caso similar en la comarca Ngäbe Buglé que resultó en una persona fallecida en marzo de 2026. En abril, en Burunga, calle Santa Rosa, Zona Regional de Panamá Oeste, una persona resultó muy afectada y cinco perros fallecieron tras otro ataque de abejas africanizadas.

Los “camisas rojas” recomiendan a la población no acercarse a enjambres, no intentar remover estructuras con abejas, evitar ruidos y movimientos bruscos, no usar perfumes u olores fuertes, resguardarse en lugares cerrados, proteger rostro y cabeza, y reportar de inmediato al 103 cualquier emergencia.