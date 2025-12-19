Reportan calles anegadas en la capital por fuerte lluvia

La tarde de este viernes, 19 de diciembre, se reportaron inundaciones en diversos sectores de la provincia de Panamá, como: Avenida Samuel Lewis, Avenida Justo Arosemena, Obarrio, Calle 74 y 75, en San Francisco y calles de la Vía España y Calle 50, debido a las intensas lluvias.

Del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informaron que continúan las lluvias típicas de la temporada, y realizaron las siguientes recomendaciones: No arriesgue su vida al intentar cruzar corrientes de agua, evite cruzar ríos y quebradas acrecentadas, vigile a sus niños y personas con discapacidad.

También, las autoridades mantienen aviso de prevención por vientos y oleajes en la vertiente del Caribe panameño, hasta el 22 de diciembre.