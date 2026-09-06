Relevo por la Vida 2026 reúne solidaridad y compromiso en la Cinta Costera

Durante 24 horas, la Cinta Costera 3 fue escenario del Relevo por la Vida 2026, actividad organizada por la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (Fanlyc), que reunió a empresas, voluntarios, bandas escolares, estamentos de seguridad y ciudadanos en apoyo a los niños con cáncer.

La jornada se desarrolló desde el sábado 5 hasta este domingo 6 de septiembre, con la participación de distintos grupos que se sumaron a esta iniciativa de solidaridad.

En esta edición, Omatco Internacional se coronó como campeón del Relevo por la Vida 2026, al completar 13,258 vueltas, cifra que, según Fanlyc, marca un récord como la mayor cantidad de vueltas registradas en la historia del evento.

Como parte de la actividad, el viaducto marino de la Cinta Costera 3 permaneció cerrado en el tramo comprendido entre la rotonda del Mercado del Marisco y el primer retorno hacia el Estadio Maracaná, en El Chorrillo.

La reapertura de este tramo está prevista para las 3:00 p. m. de este domingo, una vez culminen las labores de desmontaje de la actividad. Mientras tanto, se recomienda a los conductores utilizar la Avenida Balboa o vías internas de la ciudad.