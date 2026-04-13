Regresa “Tu Carrera 2026”: La feria de orientación vocacional que define el futuro profesional

Tras el éxito de su primera edición, que impactó a más de 4,000 estudiantes, la Fundación Tu Carrera anuncia el regreso de su feria de orientación para 2026. Este evento se consolida como el principal espacio de conexión entre estudiantes de 10°, 11° y 12° año y una amplia oferta de universidades nacionales, internacionales, institutos técnicos y centros de formación.

La edición 2026 se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Ciudad del Saber, el viernes 17 de abril, en horario de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., y el sábado 18 de abril, de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., entrada gratuita.

Durante ambos días, los asistentes podrán acceder a una experiencia integral que incluirá test de auto conocimiento, orientación académica, asesoría vocacional y contacto directo con representantes de distintas instituciones educativas.

Este año, la feria ampliará su enfoque hacia áreas clave del presente y futuro del mercado laboral, como las carreras emergentes, la inteligencia artificial, la tecnología, el emprendimiento y el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Además, se ofrecerán talleres para padres, conferencias y experiencias interactivas diseñadas para fomentar una toma de decisiones informada y consciente.

En un contexto donde el entorno laboral evoluciona constantemente, la Fundación Tu Carrera reafirma su compromiso de brindar herramientas que promuevan el autoconocimiento y el análisis de oportunidades, permitiendo a los jóvenes proyectar su futuro con mayor claridad y propósito.