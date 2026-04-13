$!Pago de impuesto limita acceso a la vivienda, según promotores

Dificultad para acceder a una vivienda nueva, restricción del crédito y mayores costos inmobiliarios son algunas de las consecuencias que ocasionará el pago del 2% del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI), explicaron economistas y empresarios del sector construcción.

Los especialistas detallaron que este impuesto no se pagaba desde hace más de 50 años, pero en la nueva Ley de Interés Preferencial que entró en vigencia en enero de este año, se derogó el artículo 4 de la Ley N°106 de 1974, que exoneraba a los promotores de vivienda del pago del 2% de este impuesto.

Los empresarios han indicado que este pago recae sobre el vendedor de la propiedad, por lo que en la práctica este costo se traslada al comprador, elevando el precio final de la vivienda.

Norberto Delgado, presidente del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (CONVIVIENDA), señaló que “la ley de interés preferencial ha tenido avances, pero aún mantiene desafíos importantes en el acceso a la vivienda y, dentro de sus modificaciones, incorporó un 2% de impuesto a las viviendas nuevas en un momento en que el mercado ya enfrentaba dificultades reales”.

Delgado agregó que esta situación “reduce la capacidad de compra de las familias, contrae la demanda y termina afectando la actividad económica del país”.

En tanto, Elisa Suárez, directora ejecutiva del gremio, indicó que “este impuesto podría dificultar la compra de viviendas, ya que solo podría aplicar para una casa quienes tienen un salario superior a $1,500, por lo que le pedimos al gobierno que resuelva esta situación”.

Por su parte, el economista Eric Molino, señaló que, con la reactivación del ITBI, “las personas que ganan menos de 1,000 dólares, que representan más del 80% de la población, prácticamente quedarían fuera de poder acceder a una vivienda”.

Molino añadió que “cuando una mayoría de la población queda fuera del mercado, se contrae la demanda, se desacelera el crédito y se limita la inversión”.

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, ha indicado que “hay un MEF de puertas abiertas dispuesto a escucharlos, para que ayude a solucionar eso y no afectar las recaudaciones de impuestos. Por supuesto que lo veremos”.