Regresa el programa “Armas y Municiones por Comidas y Medicinas”

El programa “Armas y Municiones por Comidas y Medicinas”, implementado por la Gobernadora de Panamá, Mayín Correa, será retomado desde el próximo lunes, 22 de septiembre.

Correa recordó cómo funciona este programa. “La persona debe llevar el arma a los lugares donde estaremos y se la compramos al precio correcto, tenemos un catálogo que nos indica el precio de cada arma. No pagamos con efectivo, se da un bono de supermercado”.

“El bono puede ser usado en comida o medicina”, explicó la gobernadora, y recordó que “es un programa de mucha discreción, no se pregunta nombre ni se pide cédula”.

Correa anunció que el lunes, 22 de septiembre, el programa llegará a Pacora; en la 24 de Diciembre, el martes 23; el miércoles 24 y jueves 25 estarán en Pedregal.

Durante este 2025, se han comprado 721 armas, más de 39,442 municiones, proveedores y explosivos, informó.