Registran 338 emergencias por escape de gas en lo que va del 2026

En lo que va del año, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá ha atendido 338 emergencias por escape de gas a nivel nacional, informó la institución.

El incidente más reciente se registró en un edificio tipo PH ubicado en el sector de Vista Hermosa, vía Fernández de Córdoba; esto requirió la evacuación total de la edificación como medida preventiva para garantizar la seguridad de los residentes.

De los 338 casos, 196 se presentaron por regulador defectuoso, 52 por cilindro dañado, 18 por mangueras malogradas, 13 por estufas averiadas, 11 por tuberías deficientes y el resto sin novedad tras la verificación.

“Las fugas de gas continúan siendo un riesgo frecuente, asociado principalmente al desgaste de equipos, falta de mantenimiento o instalaciones inadecuadas. Por ello, se recomienda revisar periódicamente cilindros, mangueras y reguladores; utilizar personal certificado; mantener ventilación adecuada; evitar equipos en mal estado y, ante olor a gas, evacuar y llamar al 103 o 911”, puntualizó la entidad.