Región de Salud de Panamá Norte lanza JUVENT FEST

En el marco del día Internacional de la Juventud la Región de Salud de Panamá Norte, junto al Ministerio de Desarrollo Social, organizaron JUVENT FEST, una iniciativa que surge para fortalecer el conocimiento y la conciencia de los jóvenes en temas de salud, prevención, oportunidades de desarrollo y valores, mediante una feria interactiva y actividades educativas.

Fernando Boyd Galindo, ministro de salud se dirigió a los y las estudiantes y los instó a empoderarse, a luchar por lo que desean en la vida, a tomar las cosas positivas que se le presentan y no desperdiciarlas con vicios (cigarrillos, alcohol o drogas).

“Ustedes son el presente y el futuro de nuestro país”, dijo Boyd Galindo.

Por otro lado, Algis Torres director regional de salud, señaló que a los jóvenes hay que orientarlos en diversos temas que les interesan como el liderazgo, solución de temas, estrés, bullying, grooming, sexting, tabaquismo, relaciones sexuales entre otros, ellos son innovadores y líderes por lo que es necesario escucharlos y valorarlos, dijo.

Beatriz Carles, ministra de desarrollo social, exhortó a los jóvenes a ser agentes de cambio y dijo que es fundamental que se le brinde el apoyo necesario para que construyan un futuro justo.

Juvent Fest, pretende contribuir a desarrollar diversos temas y otros propuestos por los jóvenes y junto con las instituciones gubernamentales y aliados estratégicos llegar a muchos más jóvenes en Panamá Norte.

La actividad se desarrollo en el colegio Monseñor Francisco Beckmann con la participación de estudiantes de 7mo hasta 12avo grado y participaron además instituciones publicas y universidades.

Docencia, charlas y juegos fueron parte de la actividad.