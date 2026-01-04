Refuerzan operativo de búsqueda de hombre desaparecido en el Parque Nacional Chagres

Por más de dos días, guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), en coordinación con personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y diversas entidades de seguridad, mantienen un operativo de patrullaje y vigilancia en el Parque Nacional Chagres (PNCH), con el objetivo de dar con el paradero de un hombre reportado como desaparecido.

De acuerdo con la información oficial, el desaparecido es un hombre de aproximadamente 30 años, residente en el área de Nuevo Caimitillo, zona que forma parte del PNCH. Según relataron sus familiares, el joven padece un trastorno de salud mental, lo que incrementa su condición de vulnerabilidad.

El director del Parque Nacional Chagres, Euribiades González, explicó que para estas labores se ha reforzado el personal en campo. “Para estas labores se han dispuesto ocho unidades de guardaparques, con el objetivo de contribuir y ampliar la búsqueda en el área”, señaló el funcionario.

González también indicó que se ha recurrido al uso de tecnología para intentar ubicar al desaparecido. “Nos hemos valido del uso de tecnología, específicamente un dron, para cubrir las áreas más boscosas del lugar; sin embargo, hasta el momento no hemos tenido resultados positivos”, detalló.

El operativo cuenta además con la participación de unidades de la Policía Ambiental, Rural y Turística, personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), el Ministerio Público y familiares del desaparecido. En este contexto, las autoridades confirmaron que el Ministerio Público ya inició las investigaciones correspondientes, mientras continúan las jornadas de búsqueda terrestre y acuática dentro del área protegida.