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Refuerzan alianza con EE.UU. para frenar el crimen organizado

Panamá fue sede del Foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles para fortalecer la seguridad en la región

Refuerzan alianza con EE.UU. para frenar el crimen organizado
Cortesía | El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, durante su discurso en el foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles.
Refuerzan alianza con EE.UU. para frenar el crimen organizado
Cortesía | Autoridades panameñas y de EE.UU.
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Cortesía | Durante la reunión de Hegseth y el presidente Mulino.
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Cortesía | Kevin Cabrera.
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Cortesía | El presidente de Panamá con el secretario de guerra.
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Cortesía | Diplomáticos recibiendo al secretario de guerra.
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Cortesía | Francis L. Donovan.
Amilkar Rodriguez
13 de agosto de 2026

El presidente José Raúl Mulino, y el secretario de guerra de EE.UU., Pete Hegseth, reafirmaron su compromiso de estrechar los lazos de cooperación en materia de seguridad, con un enfoque prioritario en la protección del Canal y el combate frontal al narcotráfico en la región.

Durante el Foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), celebrado en el país, Hegseth anunció que el Departamento de Guerra contará con un presupuesto de $1.5 billones para garantizar la capacidad militar de Estados Unidos, como respaldo para aquellos países que formen parte de la coalición y demuestren compromiso con el fortalecimiento de sus propias capacidades de seguridad.

“Todos decidimos unirnos y hacernos más fuertes”, dijo Mulino.

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