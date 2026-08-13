Refuerzan alianza con EE.UU. para frenar el crimen organizado

El presidente José Raúl Mulino, y el secretario de guerra de EE.UU., Pete Hegseth, reafirmaron su compromiso de estrechar los lazos de cooperación en materia de seguridad, con un enfoque prioritario en la protección del Canal y el combate frontal al narcotráfico en la región.

Durante el Foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), celebrado en el país, Hegseth anunció que el Departamento de Guerra contará con un presupuesto de $1.5 billones para garantizar la capacidad militar de Estados Unidos, como respaldo para aquellos países que formen parte de la coalición y demuestren compromiso con el fortalecimiento de sus propias capacidades de seguridad.

“Todos decidimos unirnos y hacernos más fuertes”, dijo Mulino.