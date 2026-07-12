Reemplazan válvulas deterioradas en la red de agua potable en Calidonia y Betania

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que reemplazó tres válvulas de control en los corregimientos de Calidonia y Betania, como parte de los trabajos de mantenimiento de la red de distribución de agua potable.

En Calidonia, la entidad instaló una válvula de seis pulgadas en la intersección de la Vía España con la calle Martín Sosa y otra de ocho pulgadas en la entrada de Perejil. Ambas corresponden a válvulas de control de junta mecánica.

De forma simultánea, cuadrillas del IDAAN instalaron una válvula tipo mariposa de 16 pulgadas frente a la calle 65 Oeste, en la avenida Ricardo J. Alfaro, en el corregimiento de Betania.

El director ejecutivo del IDAAN, Antonio Tercero González, indicó que “llevamos a cabo a corto plazo estas acciones como parte de un plan nacional de optimización de la red de agua potable, que también incluye otras medidas a mediano y largo plazo”.

Los trabajos fueron ejecutados por personal del Departamento de Proyectos Especiales y de la subregión de Panamá Centro de la Gerencia Metropolitana, que retiró las válvulas reemplazadas debido a su deterioro.

De acuerdo con el IDAAN, las piezas presentaban un alto grado de oxidación y fallas operativas, lo que afectaba la presión y la distribución del agua en la red.