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Red de diplomas falsos operaba en siete provincias

En 2021, 40 docentes fueron señalados por alterar títulos para obtener mayor puntaje, mientras el Meduca en la actual administración ha presentado 141 denuncias y 7 querellas por estos casos

Red de diplomas falsos operaba en siete provincias
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ML | Meduca pone denuncia ante el Ministerio Público.
Red de diplomas falsos operaba en siete provincias
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Lineth Rodríguez
27 de agosto de 2026

Más de 20 personas fueron capturadas por su presunta vinculación con una red dedicada a la falsificación y venta de títulos, créditos y diplomas para obtener cargos docentes, informó el Ministerio Público.

La Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada ejecutó la Operación Credenciales 1.0, en la que se realizaron 21 diligencias de allanamiento en Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón y Darién.

La fiscal Elizabeth Carrión indicó que los aprehendidos son investigados por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, contra la Fe Pública y asociación ilícita.

La investigación se originó tras denuncias presentadas por el Ministerio de Educación por presuntas irregularidades detectadas en el Sistema de Recursos Humanos (SIARHE), utilizado para la selección de aspirantes en los concursos de nombramiento docente.

Durante los allanamientos, realizados con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, fueron ubicados presuntos indicios relacionados con la investigación, entre ellos diplomas, facturas y equipos tecnológicos.

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380 investigados y 22 carpetas

ml | La investigación ya cuenta con antecedentes. Al menos 380 personas, en su mayoría educadores, han sido indiciadas dentro de 22 carpetas de investigación relacionadas con denuncias por presuntos títulos falsos presentadas por el Ministerio de Educación (Meduca) y una universidad, informó una fuente del Ministerio Público.

La fuente explicó que el proceso se mantiene bajo reserva para evitar la eliminación o contaminación de pruebas mientras avanzan las diligencias. Las investigaciones por presunta falsedad de documentos públicos y corrupción de servidores públicos abarcan hechos registrados desde 2006.

“Todas esas personas que, de manera oportunista, utilizaron a gente dentro del Meduca en los distintos gobiernos, para ocupar cargos docentes sin serlo, con este tema de los diplomas falsos, que les caiga todo el peso de la ley”.

“Lo importante es que la investigación avance con rigor, respetando el debido proceso, identificando a todos los responsables, sean particulares o funcionarios, y, si existió un perjuicio al Estado, que se apliquen las sanciones que establece la ley”.

“Es bueno que este tema llegue hasta las últimas consecuencias. Creemos que esto es algo que hay que exterminar, porque le está haciendo daño no solamente a la educación del país, sino que también habla de los docentes”.

En 2023 la Fiscalía investigó a una persona que presuntamente vendía diplomas universitarios falsos
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