$!Red de diplomas falsos operaba en siete provincias

Más de 20 personas fueron capturadas por su presunta vinculación con una red dedicada a la falsificación y venta de títulos, créditos y diplomas para obtener cargos docentes, informó el Ministerio Público.

La Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada ejecutó la Operación Credenciales 1.0, en la que se realizaron 21 diligencias de allanamiento en Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Colón y Darién.

La fiscal Elizabeth Carrión indicó que los aprehendidos son investigados por la presunta comisión de delitos contra la Administración Pública, contra la Fe Pública y asociación ilícita.

La investigación se originó tras denuncias presentadas por el Ministerio de Educación por presuntas irregularidades detectadas en el Sistema de Recursos Humanos (SIARHE), utilizado para la selección de aspirantes en los concursos de nombramiento docente.

Durante los allanamientos, realizados con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, fueron ubicados presuntos indicios relacionados con la investigación, entre ellos diplomas, facturas y equipos tecnológicos.