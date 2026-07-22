Recapturan en Arraiján a evadido de La Joyita, buscado por homicidio

La Policía Nacional recapturó este miércoles en el corregimiento de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján, a Joshua Darío Hurtado Stanziola, de 21 años, quien se había evadido del centro penitenciario La Joyita el pasado 3 de junio.

De acuerdo con la Policía, además del proceso que enfrenta por el delito de evasión, Hurtado Stanziola mantiene una orden de captura por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido el 7 de junio de 2026 en el sector de Patio Limoso, en Cerro Cocobolo.

La aprehensión se realizó en una residencia ubicada en el sector de Nuevo Chorrillo, como resultado de labores de investigación desarrolladas por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), con el apoyo de información suministrada mediante colaboración ciudadana.

Tras su captura, el hombre fue trasladado para los trámites correspondientes y quedó a disposición del Ministerio Público, entidad que continuará con las investigaciones y el proceso judicial.