Realizan limpieza profunda en la Peatonal de la Av. Central

La Peatonal de la Avenida Central fue objeto de una jornada de lavado y limpieza profunda, desde su inicio en la Plaza 5 de Mayo hasta el Parque de Santa Ana. Las labores fueron ejecutadas por el equipo de trabajo de la Alcaldía de Panamá, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

La Dirección de Servicios a la Comunidad, encargada de las tareas, procedió con la remoción de carpas y estructuras improvisadas que obstaculizaban el desplazamiento peatonal, informó la institución.

La jornada, que cubrió los 850 metros de la Peatonal, incluyó el ordenamiento de la calle 17 —desde la Caja de Ahorros hasta la Policlínica Presidente Remón—, área frecuentada por vendedores informales.

Esta antigua vía, que atraviesa el corregimiento de Santa Ana, es concurrida por su movimiento comercial, arquitectura y actividad social. Por ello, se proyecta como objeto de mejoras para potenciar su atractivo como parte del Centro Histórico de la ciudad.