Realizan la primera telecirugía robótica del país

La primera telecirugía robótica del país se realizó este viernes, 10 de octubre, en la Ciudad de la Salud.

Durante el procedimiento, un paciente de 61 años diagnosticado con cáncer de próstata fue intervenido quirúrgicamente en uno de los quirófanos del centro médico, mientras que el cirujano operaba desde el Centro de Simulación Avanzada, utilizando un sistema robótico de alta precisión.

La operación, una prostatectomía radical robótica, tuvo una duración de aproximadamente una hora y 30 minutos, y, según los especialistas involucrados, los resultados fueron satisfactorios.

La técnica utilizada, al ser mínimamente invasiva, permite una recuperación más rápida y reduce significativamente los riesgos de complicaciones, como la incontinencia urinaria, lo que representa un gran beneficio para el paciente, que podrá recibir el alta médica en menos de 24 horas, informaron las autoridades médicas.

El urólogo estadounidense Vipul Patel, quien encabezó este procedimiento, es un destacado especialista en cirugía robótica, particularmente en urología. Con más de 14,000 prostatectomías robóticas realizadas, es considerado uno de los cirujanos más experimentados en este campo.

Este avance marca el inicio de un proyecto más amplio liderado por la Caja de Seguro Social (CSS), que busca establecer una red nacional de telecirugía, permitiendo que especialistas ubicados en la capital puedan realizar procedimientos en hospitales del interior del país.