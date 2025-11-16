Realizan en Punta Chame la primera “Feria Azul” centrada en conservación

La comunidad de Punta Chame fue sede de la primera edición de la “Feria Azul: emprendimiento con propósito, océanos con esperanza”, una actividad que reunió a emprendedores, organizaciones y entidades públicas para promover acciones de conservación marina y participación ciudadana.

El evento, desarrollado en la Casa Comunal de Punta Chame, ofreció a residentes y visitantes un recorrido por distintos espacios dedicados a iniciativas ambientales, productos locales y proyectos vinculados a la protección del ambiente marino. También se realizaron talleres educativos, presentaciones artísticas y actividades de voluntariado enfocadas en el cuidado de los ecosistemas costeros.

Digna Barsallo, directora nacional de Costas y Mares, explicó que esta primera edición busca unir esfuerzos entre distintos sectores. “Buscamos fortalecer la coordinación institucional en el territorio y ofrecer respuestas integrales que beneficien directamente a las comunidades”, afirmó. Añadió que la feria pretende acercar información e iniciativas relacionadas con conservación, emprendimiento, salud, seguridad y desarrollo sostenible.

Como parte de las actividades previas, la organización Tortuguias coordinó la liberación de neonatos de tortugas marinas, una especie que anida en las playas de Punta Chame. Luego se realizó una jornada de limpieza de playa en la que se recolectaron desechos, principalmente plásticos, tapas y botellas.

La jornada contó con la participación de entidades como IDIAP, MINSA, Defensoría del Pueblo, ASEP, MiCultura, MiAMBIENTE, el Centro Regional Ramsar (CREHO), emprendedores y organizaciones ambientales.