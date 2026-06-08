Realizan diligencia de allanamiento en la sede de Conusi

Personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional realizó una diligencia de allanamiento en la sede de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) la tarde de este lunes 8 de junio.

Luis González, miembro de la organización, detalló que la orden presentada por los agentes contemplaba la extracción de equipos tecnológicos y documentación del local, ubicado en el corregimiento de Ancón.

“Tras mostrar la orden, se procedió a desalojar el lugar y permitir que las autoridades cumplieran con el mandato”, detalló el dirigente.

La diligencia estaría vinculada a las investigaciones por la presunta comisión de delitos financieros, blanqueo de capitales y malversación de fondos contra dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).