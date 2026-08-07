Puestos de comida obstruyen las aceras

El incremento de puestos de comida ambulante instalados sobre aceras y servidumbres públicas, en distintos puntos de la ciudad, siguen aumentando, siendo los corregimientos de Bella Vista, Calidonia y San Francisco donde más se encuentran.

Spencer Juárez, subdirector de Microempresarios de la Alcaldía de Panamá, informó que “durante el primer semestre de 2026 la Subdirección de Microempresarios visitó e identificó más de 600 puestos y comercios operando de manera informal en distintas áreas de los 26 corregimientos del distrito capital que ve la Alcaldía”.

El funcionario explicó que las inspecciones buscan orientar a los comerciantes sobre los requisitos necesarios para desarrollar sus actividades de manera legal, además de garantizar el libre tránsito de peatones y el adecuado uso de los espacios públicos.

En tanto Nidia González, residente del sector del Cangrejo en el corregimiento de Bella Vista, expresó “aquí el problema no es el puesto de comida, sino que la mayoría se ubican sobre la servidumbre pública y esto obstaculiza el tránsito de los que caminamos a diario para la Estación del Metro”.

Desde el Ministerio de Salud informaron que mantienen operativos a diario para validar que los puestos de comida cuenten con las medidas de salubridad necesaria y no pongan en riesgo la salud de las personas que frecuentan al comprar.