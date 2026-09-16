Publio De Gracia seguirá detenido en La Nueva Joya

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida de detención provisional dictada contra el exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, investigado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, al no haber podido justificar aproximadamente 724,000 dólares acumulados durante su gestión.

La decisión fue adoptada la tarde de este miércoles durante una audiencia celebrada a las 2:00 p.m. en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Fortuna, luego de que la defensa técnica solicitara la sustitución de la medida cautelar. Cabe recordar que la diligencia estuvo fijada inicialmente para el 31 de agosto; sin embargo, debió ser suspendida debido a fallas técnicas en la conexión virtual desde el centro penitenciario de Tinajitas.

El fiscal anticorrupción Edgardo Rodríguez confirmó que los magistrados consideraron acreditados los hechos constitutivos de delito y la existencia de riesgos procesales latentes. De acuerdo con Rodríguez, el tribunal estimó que existe “una vinculación comprometida” y “un hecho delictivo acreditado”, por lo cual la privación de libertad resulta “idónea, necesaria y proporcional”.

Publio De Gracia permanecerá bajo custodia en el Complejo Penitenciario La Nueva Joya mientras se desarrolla la fase investigativa. La causa se enmarca en las pesquisas sobre una supuesta red de peculado, falsificación y blanqueo de capitales que operó en la DGI entre 2020 y 2024, esquema desmantelado mediante las operaciones “Cuestor” y “Pandora”, las cuales han dejado más de 16 personas aprehendidas entre exfuncionarios y servidores públicos.