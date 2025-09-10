Proyectos viales en Panamá Oeste son declarados de interés público

El Consejo de Gabinete declaró como de interés público dos proyectos viales en Panamá Oeste: la ampliación del Corredor de Playas (tramo CPA El Espino - Sajalices) y variante de Campana; y, por otro lado, la rehabilitación, mejora y mantenimiento de la carretera Panamericana Oeste. Esta última obra se desarrollará bajo la modalidad de asociación público-privada.

Lo anterior se ha concretado a través de las Resoluciones de Gabinete No. 101-25 y 102-25, respectivamente.

El primer proyecto consiste en el ensanche de la carretera Panamericana de cuatro (4) a seis (6) carriles (donde aplique), con una longitud de 18.906 kilómetros.

La obra inicia después de la entrada de Hacienda Los Calderones y termina en Estribo N°1 del puente sobre el río Sajalices, incluyendo la ampliación de puentes vehiculares, construcción de intercambiadores y retornos, puentes vehiculares, construcción y rehabilitación de puentes peatonales y la construcción del viaducto Loma Campana.

Se ha declarado como de interés público por su impacto estratégico de movilidad, conectividad regional, desarrollo económico y bienestar social de la población.

El segundo proyecto mencionado consiste en una iniciativa cofinanciada de Asociación Público-Privada para rehabilitar, mejorar y mantener un tramo estratégico de la carretera Panamericana Oeste, principal eje de conexión vial entre las provincias de Panamá Oeste, Coclé y Veraguas, abarcando aproximadamente 192 km desde Loma Campana hasta Santiago (Cabecera).

Se instruyó al Ministerio de Obras Públicas (MOP), como entidad contratante, a continuar con las gestiones necesarias para implementar y ejecutar estos proyectos. A su vez, se instruye a todas las instituciones públicas del Estado a que coadyuven con el MOP en todo lo necesario, a fin de facilitar, agilizar y asegurar el cumplimiento normativo, los objetivos del proyecto y el desarrollo efectivo de sus distintas fases.