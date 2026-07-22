Proponen uso temporal de terrenos baldíos para proyectos comunitarios

Un anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional busca crear mecanismos para que terrenos baldíos o sin uso puedan ser aprovechados temporalmente para actividades de beneficio social, mediante acuerdos voluntarios entre propietarios y juntas comunales.

La iniciativa, impulsada por la diputada Graciela Hernández, plantea el “Programa de Aprovechamiento Comunitario Voluntario y Temporal de Terrenos sin Uso”, que permitiría destinar estos espacios a estacionamientos comunitarios, huertos urbanos, mercaditos, ferias de emprendedores u otras actividades comunitarias.

La propuesta establece que este aprovechamiento sería de carácter temporal y no afectaría los derechos de propiedad de los dueños de los terrenos.

El objetivo es recuperar espacios que permanecen abandonados y que en algunos casos generan problemas como acumulación de desechos, maleza, deterioro del entorno o riesgos de ocupaciones ilegales, convirtiéndolos en áreas útiles para las comunidades.