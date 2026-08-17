Proponen reconocer a Simón Bolívar como precursor de la ruta interoceánica

La Sociedad Bolivariana de Panamá planteó que Simón Bolívar sea reconocido oficialmente como precursor de la ruta interoceánica, durante una conferencia realizada este sábado en la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Según la Cancillería, la actividad, titulada “Simón Bolívar: visionario del Canal interoceánico”, se desarrolló en el marco de la conmemoración del 112 aniversario del primer tránsito por el Canal de Panamá y de la fundación de la ciudad capital, además de las actividades por el bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826.

Durante el encuentro, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación y presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá, Carlos Guevara Mann, destacó que para Bolívar la apertura de una ruta interoceánica no constituía un proyecto abstracto, sino una política de Estado.

Guevara Mann recordó que Bolívar, influenciado por sus conversaciones con el naturalista alemán Alexander von Humboldt, identificó la importancia estratégica del Istmo de Panamá para establecer una conexión comercial entre los océanos Atlántico y Pacífico.

La procuradora general de la Nación, Grettel Villalaz Guerra de Allen, quien fue la oradora principal de la conferencia, expuso las acciones emprendidas por Bolívar entre 1827 y 1829 para estudiar la posibilidad de una conexión interoceánica a través del Istmo.

De acuerdo con lo explicado durante la actividad, el Libertador contrató al ingeniero británico John Augustus Lloyd y al capitán sueco Maurice Falmarc para realizar estudios topográficos e hidrográficos del territorio panameño.

Los trabajos utilizaron instrumentos científicos disponibles en la época, entre ellos niveles de burbuja, teodolitos y barómetros de mercurio. Según lo expuesto, los estudios aportaron información para cuestionar las teorías que sostenían que existía una diferencia considerable de altura entre los océanos Atlántico y Pacífico.

Los resultados también produjeron información cartográfica que, de acuerdo con lo señalado en la conferencia, posteriormente sería utilizada como referencia para distintos proyectos de conexión interoceánica, entre ellos el Ferrocarril de Panamá y las obras de los canales francés y estadounidense.

El encuentro también sirvió para abordar la importancia que mantiene el Canal de Panamá en el escenario internacional. El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, destacó el papel geoestratégico del país y la función de la vía interoceánica como punto de conexión entre distintas regiones del mundo.

“Panamá no construyó solamente un Canal. Panamá construyó un puente entre mundos”, afirmó el canciller.

La actividad contó además con la participación del administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales, así como representantes del Gobierno y del cuerpo diplomático.