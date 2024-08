Proponen cruzada nacional para salvar la CSS

El presidente de la República, José Raúl Mulino pidió ayer a los diversos sectores del país conformar una “cruzada nacional para salvar la Caja de Seguro Social (CSS)”.

Las declaraciones del Mandatario se dieron durante una reunión con dirigentes sindicales del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) en la que intercambiaron ideas para contribuir a la elevación del proyecto de reformas a la CSS que será presentado próximamente a la Asamblea Nacional y busca evitar el colapso financiero del sistema de pensiones de la Caja, que se prevé para inicios del año 2025.

“Con esta crisis y los problemas de la Caja de Seguro Social llegamos a donde teníamos que llegar. Me preocupa la Caja y voy a hacer lo que tenga que hacer para salvarla. Y estas reuniones son un primer paso en esa dirección. Tenemos que crear un solo frente, por eso invito a todos los sectores a que hagamos una cruzada nacional para juntos lograr salvar la Caja, que es de todos los panameños”, planteó Mulino ante los dirigentes obreros.

Marco Andrade, secretario general de CONUSI indicó que “estamos preocupados por la situación de la CSS, no solamente por el tema del IVM, si no también por los problemas respecto a las citas y medicamentos”. El sindicalista planteó que el problema no puede resolverse si no hay una mesa de diálogo para que logremos un consenso”.