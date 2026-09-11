Proponen agilizar en 15 días la reasignación de menores en la Ley de Adopciones

Una propuesta para reducir a un máximo de 15 días la reasignación familiar de un niño, niña o adolescente en casos de devolución fue presentada ante la mesa técnica de la Comisión de Asuntos de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia por la Fundación Pro-Familia. La iniciativa busca normar formalmente esta situación, definiendo la devolución como la decisión voluntaria de los solicitantes de poner fin a la convivencia con el menor, ya sea durante la etapa de acogimiento o una vez constituida legalmente la adopción, con el fin de priorizar la seguridad e integridad del niño y garantizar su pronta reubicación en un hogar idóneo.

El planteamiento fue expuesto por Roderick Burgos, en representación de la fundación, en el marco de la fase final de consultas del Proyecto de Ley 570, iniciativa promovida por los diputados Manuel Cheng Peñalba y Janin Prado que busca modificar la Ley 46 de 2013, General de Adopciones. El proyecto de ley establece como eje principal la protección del menor, priorizando la posibilidad de que permanezca o regrese con familiares biológicos aptos y dejando la adopción o la reasignación como una medida posterior, una vez agotadas todas las alternativas dentro del entorno familiar.

Según el equipo asesor de la instancia legislativa, que preside la diputada Paulette Thomas, tras concluir la recepción de aportes de las diversas organizaciones e instituciones participantes, se dará paso a la revisión y consolidación de las modificaciones propuestas al articulado. Una vez finalizada esta etapa de análisis técnico, se elaborará el informe oficial que se presentará ante la comisión para dar inicio al primer debate del proyecto en el pleno legislativo.