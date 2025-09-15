Pronostican lluvias en gran parte del país

Para la mañana de este lunes, 15 de septiembre, en el caribe se prevén aguaceros ocasionales con actividad eléctrica en Bocas del Toro y Colón, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá

En la tarde se esperan episodios de chubascos y aguaceros sectorizados de variada intensidad a lo largo de la vertiente, pero principalmente en Bocas del Toro (cordillera), Ngäbe Buglé, Colón y Guna Yala.

En la noche se prevén aguaceros con actividad eléctrica en litorales de Guna Yala y Bocas del Toro.

En tanto, en el pacífico, en la mañana se esperan posibles chubascos aislados ligeros y moderados en las zonas norte de Panamá y Panamá Oeste. En la tarde se esperan chubascos y aguaceros de moderados a fuertes a lo largo de la vertiente, pero con mayor probabilidad sobre Panamá, Panamá Oeste, Provincias Centrales y Chiriquí

Temperaturas: las temperaturas mínimas estarán de 22.5°C a 25°C, pero sobre montañas y Cordillera Central de 12ºC a 21ºC.

Las temperaturas máximas estarán de 30°C a 31ºC en el Caribe y de 31°C a 34°C en el Pacífico, mientras que, sobre montañas y Cordillera Central menores de 25ºC.

Viento: flujos de viento de oeste-suroeste a sur en costas del Pacífico, pero variables y ligeros en el resto del país. Posibilidad de ráfagas de 25 km/h durante tormentas.

Condiciones marítimas:

Litoral Caribe se esperan oleajes de 0.5 a 1.0 m de altura y periodos de 6 a 7 segundos. (Condiciones favorables).

Litoral Pacífico: se prevén olas de 0.7 a 1.9 m de altura con periodos de 17 a 19 segundos. (Condiciones de moderada precaución).

Índices de radiación UV-B: Se prevén índices máximos de radiación ultravioletas de Moderados a Altos en el país.