Pronostican lluvias en gran parte del país

ML | Lluvia sobre la ciudad capital.
15 de septiembre de 2025

Para la mañana de este lunes, 15 de septiembre, en el caribe se prevén aguaceros ocasionales con actividad eléctrica en Bocas del Toro y Colón, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá

En la tarde se esperan episodios de chubascos y aguaceros sectorizados de variada intensidad a lo largo de la vertiente, pero principalmente en Bocas del Toro (cordillera), Ngäbe Buglé, Colón y Guna Yala.

En la noche se prevén aguaceros con actividad eléctrica en litorales de Guna Yala y Bocas del Toro.

En tanto, en el pacífico, en la mañana se esperan posibles chubascos aislados ligeros y moderados en las zonas norte de Panamá y Panamá Oeste. En la tarde se esperan chubascos y aguaceros de moderados a fuertes a lo largo de la vertiente, pero con mayor probabilidad sobre Panamá, Panamá Oeste, Provincias Centrales y Chiriquí

Temperaturas: las temperaturas mínimas estarán de 22.5°C a 25°C, pero sobre montañas y Cordillera Central de 12ºC a 21ºC.

Las temperaturas máximas estarán de 30°C a 31ºC en el Caribe y de 31°C a 34°C en el Pacífico, mientras que, sobre montañas y Cordillera Central menores de 25ºC.

Viento: flujos de viento de oeste-suroeste a sur en costas del Pacífico, pero variables y ligeros en el resto del país. Posibilidad de ráfagas de 25 km/h durante tormentas.

Condiciones marítimas:

Litoral Caribe se esperan oleajes de 0.5 a 1.0 m de altura y periodos de 6 a 7 segundos. (Condiciones favorables).

Litoral Pacífico: se prevén olas de 0.7 a 1.9 m de altura con periodos de 17 a 19 segundos. (Condiciones de moderada precaución).

Índices de radiación UV-B: Se prevén índices máximos de radiación ultravioletas de Moderados a Altos en el país.

