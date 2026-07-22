Pronostican lluvias de variada intensidad y tormentas en gran parte del país

La mañana de este miércoles 22 de julio se esperan lluvias intermitentes sobre el litoral Caribe, con aguaceros y tormentas principalmente en las zonas marítimas del Golfo de Chiriquí y el Golfo de Panamá. Además, se prevén aguaceros aislados en el sur de Veraguas, el sur de Azuero, Panamá Norte, Panamá Este y el oriente del país, informó el meteorólogo Rafael Morán, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

En la tarde aumentarán las probabilidades de lluvias y aguaceros acompañados de tormentas y ráfagas de viento de forma generalizada, con mayor intensidad sobre las provincias centrales y el occidente del país.

Para la noche, las lluvias continuarán sobre las provincias centrales, el oriente y el occidente del país, con episodios de mayor intensidad en Bocas del Toro.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27°C y 31°C, mientras que en las zonas montañosas alcanzarán hasta 21°C. Los índices de radiación ultravioleta estarán entre moderados y muy altos.

En cuanto a las condiciones marítimas, se mantiene una advertencia para el litoral Caribe occidental y oriental por aumento del oleaje, mientras que en el Caribe central y todo el litoral Pacífico las condiciones serán favorables.

Asimismo, permanecen vigentes los avisos de vigilancia por oleaje en el Caribe y por lluvias y tormentas significativas.