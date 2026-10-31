Pronostican aguaceros y tormentas eléctricas para este sábado

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) prevé aguaceros y tormentas para este sábado 31 de octubre en gran parte del país.En el Caribe, durante la mañana se esperan lluvias y chubascos intermitentes, con intervalos fuertes sobre Guna Yala, Colón y el norte de Veraguas.

En la tarde continuarán las lluvias de moderadas a muy fuertes con actividad eléctrica y ráfagas de viento en Guna Yala y Colón, mientras que en Ngäbe Buglé y Bocas del Toro serán de ligeras a moderadas con tronadas ocasionales.

En la noche se prevén lluvias de variada intensidad desde Colón hasta Bocas del Toro.En el Pacífico, en la mañana el cielo estará parcialmente nublado a nublado, con lluvias ligeras a moderadas en tierras altas de Chiriquí y el sur de Azuero. En la tarde se esperan aguaceros y tormentas de moderadas a muy fuertes en Panamá Este, Centro y Norte, el golfo de Panamá y la península de Azuero; en el resto de la vertiente, de menor intensidad.

En la noche continuarán los nublados con lluvias dispersas en Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. Se prevén temperaturas mínimas entre 22.5°C y 25.5°C (10°C a 19°C en montañas) y máximas de 27°C a 32°C (21°C a 24°C en la Cordillera Central).

El IMHPA advierte sobre posibles ráfagas de viento, caída de árboles, crecidas repentinas y anegaciones en Colón, Veraguas Norte, Bocas del Toro, Panamá y Azuero.