Pronostican aguaceros y posibles tormentas en gran parte del país

Panamá registrará condiciones lluviosas durante este jueves, con aguaceros y posibles tormentas en distintas regiones del país, especialmente durante la tarde, informó el meteorólogo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Rafael Morán.

De acuerdo con Morán, durante la mañana se esperan aguaceros aislados con posibles tormentas sobre el golfo de Chiriquí y el golfo de Panamá. También se prevén lluvias aisladas en el sur de Veraguas, el sur de la península de Azuero y la región Oriental. En el Caribe, los aguaceros aislados se concentrarán en el occidente del país.

Para la tarde, el especialista indicó que se desarrollarán aguaceros con posibles tormentas en gran parte del territorio nacional, con los episodios más intensos previstos para las provincias centrales.

En horas de la noche, se espera que algunas lluvias se extiendan hacia el sur de Veraguas y las zonas marítimas del Pacífico, mientras que el resto del país no presentará eventos lluviosos significativos.