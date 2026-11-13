Pronostican aguaceros y actividad eléctrica en varias regiones de Panamá

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó para este 13 de noviembre condiciones variables en el territorio nacional, con presencia de aguaceros aislados y actividad eléctrica en distintas regiones del país.

De acuerdo con el comunicado, durante las horas de la mañana se espera sobre el Caribe un cielo parcialmente nublado, con “algunos aguaceros aislados sobre la comarca Gunayala”.

En tanto, para la vertiente del Pacífico se prevé un cielo de despejado a parcialmente nublado, con lluvias aisladas en sectores de Panamá Este, el golfo de Panamá y Darién.

Para la tarde, las condiciones lluviosas podrían intensificarse en algunas zonas. El IMHPA informó que se mantendrán “algunos aguaceros acompañados de actividad eléctrica sobre la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro”. Mientras que en el Pacífico se esperan precipitaciones aisladas con actividad eléctrica sobre toda la vertiente.

Durante la noche, los aguaceros y las tormentas eléctricas persistirán en la comarca Ngäbe Buglé, Bocas del Toro y Chiriquí. El resto de la vertiente del Pacífico permanecerá sin lluvias.

En cuanto a las condiciones térmicas, el pronóstico establece temperaturas mínimas de 14 °C y máximas de hasta 33 °C.

Asimismo, la entidad advirtió que los índices de radiación ultravioleta se ubicarán entre niveles muy altos y extremos, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.

Por otro lado, el informe destaca que las condiciones marítimas serán favorables en ambos litorales, tanto en el Caribe como en el Pacífico.