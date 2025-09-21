Pronostican aguaceros con tormentas para este domingo

En el Caribe, durante el transcurso de la mañana de este domingo, 21 de septiembre, se prevén aguaceros en zonas marítimas hacia tierra firme y costas, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Durante la tarde, se prevén nublados con aguaceros en zonas puntuales en provincia de Colón y Occidente. Durante la noche, es probable aguaceros en zonas marítimas hacia zonas costeras.

En el Pacífico, durante el transcurso de la mañana se prevén aguaceros en zonas marítimas incursionando hacia costas y tierra firme de Península de Azuero, Coclé, Panamá (Norte-Este), Darién y Comarcas Emberá Wounaan. Durante la tarde, se prevén desarrollos convectivos generando aguaceros con probable actividad eléctrica con episodios fuertes hacia provincia de Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé y Provincias Centrales; el resto del país aguaceros puntualmente fuertes.

Durante la noche, es probable que se extiendan las lluvias de variada intensidad hacia Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Coclé, sectores costeros de Panamá Este y zonas marítimas.

Temperaturas: temperaturas mínimas oscilando entre los 16°C y 25°C. Las temperaturas máximas oscilarán de 29°C a 33°C en el Pacífico, Caribe de 28°C a 30°C y Cordillera Central de 22ºC a 24ºC.

Viento: Durante el transcurso del día vientos variables del Noroeste, Noreste, Oeste y Sur-Suroeste con velocidades sostenidas de 05 a 15 Km/h.

Condiciones marítimas: En el litoral del Caribe: olas de 0.4 a 0.8 m de altura con periodos de 06 a 07 segundos.

En litoral del Pacífico: olas de 0.5 a 1.2 m de altura con periodos de 08 a 14 segundos.