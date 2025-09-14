Nacionales

Pronostican aguaceros aislados con actividad eléctrica para este domingo

ML | Personal del Sinaproc atiende emergencia.
Redacción Web
14 de septiembre de 2025

En mañana de este domingo, 14 de septiembre se prevé algunos aguaceros con actividad eléctrica en el sector marítimo con probabilidad de ingresar a costas en Bocas del Toro, Comarca Gnäbe Buglé, Costa arriba de Colón, comarca Guna Yala, costas de Chiriquí, península de Azuero, Coclé, Panamá Oeste y Sur de Darién, el resto del país cielo parcialmente nublado, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

En la tarde se esperan lluvias y aguaceros con actividad eléctrica con intensidad de moderada a fuerte sobre la comarca Ngäbe Buglé, Chiriquí y Veraguas, el resto del país cielo parcialmente nublado a nublado con algunos aguaceros aislados.

En la noche se prevé se mantengan lluvias dispersas de variada intensidad sobre Chiriquí, Comarca Gnäbe Buglé, Darién y Veraguas (Centro y Sur), cielo parcialmente nublado a nublado el resto del país.

Temperaturas: Las temperaturas máximas oscilarán entre 30°C y 33°C, sobre montañas y Cordillera Central entre 24ºC y 27ºC.

Viento: en el Caribe Occidental y Central vientos predominantes de dirección Suroeste, Oeste, Noroeste y Norte, el resto del país vientos de dirección Oeste, Suroeste y Sur con velocidades hasta los 24 km/h en el sector marítimo y menores sobre tierra firme.

Condiciones Marítimas:

En el litoral Caribe se esperan olas entre 0.61 m y 0.91 m de altura y periodos entre 07 y 08 segundos.

En el litoral Pacífico olas de 0.91 a 1.50 m de altura con periodos entre 15 y 18 segundos (precaución).

Índices de Radiación UV-B: Índices máximos entre 03 y 10 (UV-B) con nivel de riesgo entre moderados y muy altos en el país.

