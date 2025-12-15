Programa Armas por comida retira 17 armas y entrega bonos por más de B/. 5,400 en Colón

Bonos por un total de B/. 5,435.00 fueron entregados este lunes, 15 de diciembre, en la provincia de Colón, como parte del programa Armas por comida, medicinas y electrodomésticos, durante una jornada realizada en el Centro de Arte y Cultura de la Costa Atlántica. Así lo dio a conocer el Municipio de Panamá.

Se detalló que en la actividad participaron el ministro de Seguridad, Frank Ábrego; el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández; y la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa. Durante la jornada se entregaron voluntariamente 17 armas de fuego, entre ellas 6 revólveres, 6 pistolas, 1 escopeta, 2 rifles y 2 armas de pellet.

Como parte del operativo, también: se retiraron de las calles 349 municiones, 9 proveedores, 188 explosivos y 4 accesorios, contribuyendo a la reducción de armas y materiales peligrosos en circulación.

Las autoridades recordaron que el programa continuará desarrollándose en otros puntos del país. El viernes 19 de diciembre se realizará una jornada similar en la Gran Estación de San Miguelito, mientras que el lunes 22 de diciembre la actividad se llevará a cabo en el Centro Comercial La Doña, ambas en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.