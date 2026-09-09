Profesores y administrativos de la Unachi a la espera de reunión con el MEF y la Contraloría por salarios pendientes

Profesores y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) continúan sin recibir el pago de la segunda quincena de agosto de 2026. Hasta el momento, no existe una fecha definida para el desembolso de los fondos, situación que genera creciente incertidumbre en la comunidad universitaria, informaron los docentes.

El profesor Félix Estrada-Kapell explicó que ya se cumplen 15 días de retraso en la acreditación de los sueldos. “El calendario de pago en la universidad contempla los días 12 y 26 de cada mes. Estamos por alcanzar la primera quincena de septiembre y aún no hemos cobrado la segunda de agosto”, indicó.

Estrada-Kapell detalló que los acreedores, compromisos bancarios, gastos de transporte, alimentación y responsabilidades familiares están “a la orden del día”. Advirtió además que esta coyuntura perjudica de forma directa al estudiantado, debido a que muchos docentes que deben trasladarse a los centros regionales carecen de recursos financieros para movilizarse.

“Es una situación de inestabilidad tanto para los docentes como para los administrativos”, señaló. Asimismo, confirmó que esta semana se adoptaron medidas de presión e hizo votos para que el inconveniente se resuelva en el transcurso de las próximas horas.

Por su parte, el profesor Erick Miranda precisó que “no nos han informado una fecha concreta. Hoy el rector y su equipo de trabajo sostienen una reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República”, sostuvo.

“Espero que las autoridades de gobierno brinden una solución inmediata. A la falta de salario se añade la irregularidad en la Caja de Seguro Social, ya que se nos aplica el descuento correspondiente pero la institución no ha recibido las cuotas”, denunció.

El docente recordó que la rectora anterior renunció y que actualmente la casa de estudios cuenta con una nueva autoridad electa mediante votación popular, por lo que apelan al respaldo del Gobierno para regularizar la situación salarial.