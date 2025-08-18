Procuraduría y Alcaldía de Panamá firman acuerdo para equipar centro de rehabilitación de habitantes de calle

El Procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez, y el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, firmaron un acuerdo para la ejecución del proyecto denominado “Equipamiento del Centro Municipal de Rehabilitación y Reinserción de las Personas Habitantes de Calle, del distrito de Panamá”.

De acuerdo con el reporte oficial, la iniciativa se fundamenta en la Resolución No. 26-2025, del 21 de julio de 2025, y busca “fortalecer la atención integral que se brinda a personas en situación de calle en el municipio capitalino, con miras a su rehabilitación y reinserción social”.

El acuerdo establece los lineamientos de cooperación interinstitucional entre la Procuraduría General de la Nación y la Alcaldía de Panamá, orientados a dotar al centro de los recursos necesarios para su funcionamiento y para el desarrollo de programas de apoyo a la población beneficiaria.