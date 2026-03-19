Privados de libertad trabajan en el proyecto de conservación de la iglesia de Santa Ana

Internos del centro penitenciario El Renacer realizan trabajos de mantenimiento en la iglesia de Santa Ana como parte de los programas de reinserción social de cara a las celebraciones de Semana Santa, informó el Ministerio de Gobierno.

Esta iniciativa no solo busca la conservación del monumento nacional, sino que ofrece herramientas de transformación de vida. Al mismo tiempo, representa un valioso aporte a la restauración y preservación del patrimonio que, históricamente, ha servido como epicentro espiritual y punto de reunión para la comunidad devota, detalló la entidad en un comunicado.

Para Ana Loisa, residente de El Chorrillo y quien asiste a este templo desde hace más de diez años, estas oportunidades deben continuar. “Esto les va a permitir que, al salir del penal, sean personas de bien, estén preparadas y tengan otra mentalidad y actitud para conseguir un empleo”, expresó.

Por su parte, el privado de libertad Joshua Jurado manifestó la satisfacción que siente al contribuir con la sociedad: “Es grato que se nos diera esta oportunidad para enmendar nuestro error; esta labor quedará para el futuro”. Entre los trabajos realizados destacan la aplicación de pintura, el empaste de paredes y la limpieza profunda, tanto del interior como del exterior del templo.

El grupo de privados que integra el Plan Libertad recibió la visita de la ministra, Dinoska Montalvo, la tarde de este jueves, 19 de marzo, quien aprovechó la ocasión para conversar con los jóvenes y exhortarlos a continuar desempeñando con excelencia la labor encomendada.