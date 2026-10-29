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Privados de libertad participan en reconstrucción de viviendas para damnificados por el sismo

Privados de libertad participan en reconstrucción de viviendas para damnificados por el sismo
ML | Privados del plan libertad.
Redacción Web
29 de octubre de 2026

El programa Espacios que Abrazan, del Despacho de la Primera Dama, y el Plan Libertad, del Ministerio de Gobierno, trabajan en conjunto en la reconstrucción de viviendas para familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre.

La iniciativa incorpora a personas privadas de libertad en las labores de construcción de los hogares, con el objetivo de contribuir a que las familias damnificadas recuperen un espacio seguro.

Según la información divulgada, la participación de los privados de libertad busca también facilitar su contribución a la sociedad mediante trabajos que beneficien directamente a las comunidades afectadas.

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