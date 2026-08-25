Prevén lluvias y tormentas en varias zonas del país

La meteoróloga del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Pilar López, informó que este martes se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad en distintos puntos del país.

López explicó que durante la mañana se prevén lluvias ligeras y ocasionales en la vertiente del Caribe, con posibilidad de descargas eléctricas en Bocas del Toro, especialmente en zonas costeras.

Para la tarde, anticipó aguaceros de moderados a muy fuertes en el área metropolitana, acompañados de posibles ráfagas de viento. Las condiciones también podrían extenderse hacia el norte, Herrera, Veraguas y Chiriquí.

En la noche, los aguaceros se concentrarían principalmente en Darién, las comarcas Emberá y Guna Yala, el sur de Veraguas, el golfo de Chiriquí y Bocas del Toro.

Las temperaturas máximas estarán entre 31 °C y 34 °C, mientras que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre altos y muy altos a nivel nacional.

Además, López indicó que las condiciones marítimas serán favorables tanto en el Caribe como en el Pacífico.

El IMHPA mantiene un aviso de vigilancia por tormentas hasta el 28 de agosto, debido al paso de ondas tropicales.