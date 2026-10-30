Prevén lluvias con actividad eléctrica en varias regiones de Panamá

Darién, las comarcas Emberá y Guna Yala, Colón y sectores de Panamá figuran entre las áreas donde se esperan lluvias durante este viernes, según el pronóstico meteorológico.

Las lluvias marcarán las condiciones del tiempo en distintas regiones del país, con aguaceros de moderados a fuertes y posibles tormentas eléctricas, principalmente en la vertiente del Caribe y el sector oriental.

Durante las horas de la mañana se esperan chubascos de moderados a fuertes en Darién, la comarca Emberá, Guna Yala y Colón. También podrían registrarse lluvias ocasionales en sectores del norte de Panamá Oeste y Panamá. En el resto del territorio se prevé cielo entre despejado y nublado, principalmente en el Caribe.

Para la tarde, el pronóstico apunta a aguaceros dispersos en Darién y la comarca Emberá. En tanto, la región metropolitana, el sur de Veraguas y Chiriquí podrían experimentar chubascos de ligeros a moderados. La actividad eléctrica tampoco se descarta en Chiriquí y Panamá Este.

Durante la noche, las lluvias se extenderían a lo largo de la vertiente del Caribe, con posibilidad de episodios fuertes y tormentas eléctricas en sectores del norte de Veraguas y Guna Yala. También podrían presentarse chubascos ocasionales en Panamá Este, Darién y el golfo de Panamá.

En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas de hasta 31 °C en la región oriental, 34 °C en la región central y entre 25 °C y 31 °C en el occidente del país.

Otro factor de atención será la radiación ultravioleta. Los índices alcanzarán niveles extremos desde Panamá Oeste hasta Chiriquí, mientras que en el resto del país se mantendrán entre altos y muy altos.

Las condiciones marítimas también presentan diferencias entre ambas costas. En el Pacífico se mantiene una advertencia por los efectos del viento y el periodo de mareas máximas, mientras que en el Caribe se pronostican condiciones favorables.

El aviso de vigilancia por mareas altas y vientos en el litoral Pacífico continúa vigente.

El pronóstico fue elaborado por la meteoróloga del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Pilar López.