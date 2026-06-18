Prevén lluvias aisladas este jueves

El meteorólogo Roberto Martínez, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), informó que para este jueves se esperan condiciones variables en gran parte del territorio nacional, con lluvias aisladas en algunas regiones y temperaturas que generarán una elevada sensación térmica.

De acuerdo con Martínez, durante la mañana el Caribe presentará cielos entre parcialmente nublados y nublados, con lluvias hacia Costa Arriba de Colón y la comarca Guna Yala. En el Pacífico predominarán condiciones mayormente secas, aunque se observarán algunos núcleos de lluvia sobre áreas marítimas.

El meteorólogo indicó que para la tarde podrían registrarse chubascos aislados y de corta duración en diferentes sectores del país, con mayor intensidad en las provincias de Veraguas y Chiriquí.

Asimismo, señaló que durante la noche se prevé estabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional. No obstante, algunas lluvias podrían presentarse en sectores de Bocas del Toro y áreas cercanas a la frontera con Costa Rica.

Respecto a las temperaturas, explicó que las máximas estarán entre 29 °C y 31 °C en el Caribe y entre 29 °C y 33 °C en el Pacífico. Además, advirtió que la sensación térmica podría alcanzar entre 39 °C y 40 °C, por lo que recomendó a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol.

De igual forma, destacó que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre altos y muy altos durante la jornada, por lo que recomendó tomar las medidas de protección necesarias.

En cuanto a las condiciones marítimas, informó que se mantiene una advertencia para ambos litorales debido al mar picado en el Caribe y al oleaje en el Pacífico, aunque este último tenderá a disminuir progresivamente.