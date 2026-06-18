Las Tablas: Malos olores por actividad pecuaria

Las actividades del sector pecuario y las descargas de aguas residuales figuran entre las posibles fuentes de los malos olores reportados en el distrito de Las Tablas, informó Lisbeth Vargas, directora regional del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) en la provincia de Los Santos.

Los reportes comenzaron durante la primera semana de este mes de junio, cuando residentes de distintos sectores alertaron sobre la presencia de olores desagradables. Según Vargas, las áreas afectadas comprenden el distrito de Las Tablas y corregimientos aledaños como Santo Domingo, El Manantial, El Carate, El Cocal, Peña Blanca y todo el corregimiento cabecera de Las Tablas. También se recibieron reportes en el corregimiento de Guararé, dijo.

De acuerdo con la directora regional, como parte de las acciones de seguimiento se han girado citaciones a productores, a quienes se les ha recomendado “aplicar adecuadamente bacterias para contrarrestar los olores”, así como realizar las adecuaciones necesarias en sus instalaciones, informó la funcionaria.

Por su parte, de la regional del Ministerio de Salud (MINSA) en Los Santos se informó que se mantiene a la espera de los resultados de las inspecciones y evaluaciones realizadas en diversos sectores del distrito.

Además, la Defensoría del Pueblo informó que atendió las denuncias de los residentes de Santo Domingo, en Las Tablas. Según la entidad, se efectuó una inspección preliminar y se recopiló información de la comunidad para coordinar acciones con las instituciones competentes.