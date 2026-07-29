Presupuesto 2027 contempla B/.3,400 millones para subsidios y programas de apoyo

En representación del Órgano Ejecutivo, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, que asciende a B/.35,111.7 millones, frente a los B/.34,913.8 millones del presupuesto modificado de 2026.

Conforme el reporte emitido, el incremento neto es de B/.197.9 millones, equivalente al 0.6%, lo que refleja que no se trata de una expansión generalizada del gasto público, sino de una recomposición de prioridades orientada a fortalecer las áreas de mayor impacto para la población.

Durante su intervención, el ministro Chapman destacó que “el presupuesto tiene como propósito fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, mejorar la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos del Estado y contribuir al desarrollo humano, la estabilidad económica y la responsabilidad intergeneracional que demanda el país”.

Se detalló que el presupuesto incorpora aproximadamente B/.3,400 millones destinados al financiamiento de subsidios y programas de apoyo económico.

De ese total, alrededor de B/.1,496 millones corresponden a los aportes solidarios del Gobierno Central para los programas administrados por la Caja de Seguro Social, incluyendo aproximadamente B/.1,044 millones destinados al Fondo Único Solidario.

El proyecto también refleja una reducción en el presupuesto del Gobierno Central, que pasa de B/.17,935.6 millones en 2026 a B/.16,534.5 millones para 2027, una disminución de B/.1,401 millones (7.8%).

Explica que esta variación responde principalmente al comportamiento del Servicio de la Deuda Pública y no a una reducción de los programas esenciales del Estado.

En ese sentido, el Servicio de la Deuda Pública disminuye de B/.7,938.9 millones en 2026 a B/.5,496.1 millones en 2027, una reducción de B/.2,442.7 millones (30.8%), producto del calendario anual de vencimientos y de las operaciones de financiamiento.