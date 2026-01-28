$!Presidentes visitan las esclusas de Cocolí del Canal de Panamá

Los presidentes Luiz Inácio “Lula” da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador), Gustavo Petro (Colombia), Rodrigo Paz (Bolivia), Bernardo Arévalo (Guatemala); el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness; y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitaron hoy, 27 de enero de 2026, las esclusas de Cocolí del Canal de Panamá.

Estas infraestructuras, construidas bajo administración panameña, fueron el escenario de la visita informada en un comunicado por el despacho de prensa de la Presidencia de la República.Durante el recorrido, los mandatarios conocieron la operación de la ruta interoceánica y su impacto en el comercio mundial, acompañados por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino.

El grupo de mandatarios, que se encuentra en el país para participar en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, posó para la foto oficial sobre las gigantescas compuertas de la esclusa.

Posteriormente, se trasladaron a la torre de control, donde el presidente Lula da Silva tuvo el honor de accionar la apertura de las compuertas para el tránsito del buque portacontenedores MSC Leo VI, que cubre la ruta Florida - Corea, junto al presidente Mulino.

En el recorrido también participaron el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez.