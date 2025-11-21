Presidentes de Panamá y Costa Rica refuerzan cooperación bilateral en encuentro oficial en San José

Los presidentes José Raúl Mulino, de Panamá, y Rodrigo Chaves, de Costa Rica, coincidieron en la ciudad de San José en la necesidad de reforzar la cooperación en temas comerciales, agrícolas, migratorios, logísticos, turísticos y de seguridad, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus pueblos.

Estas conclusiones surgieron tras la visita oficial del presidente Mulino al país centroamericano, donde sostuvo una reunión privada con el presidente Chaves en el salón Las Musas, del Teatro Nacional.

Durante el encuentro, Mulino expresó el propósito de fortalecer los vínculos entre ambas naciones. “Cumplo una misión de estrechar —mi querido amigo y hermano— los lazos de amistad y fraternidad entre nuestros dos pueblos y gobiernos”, señaló, agradeciendo además al presidente Chaves y al pueblo costarricense por el caluroso recibimiento.

Chaves, por su parte, destacó el significado del encuentro bilateral. “Costa Rica abre hoy sus puertas, pero sobre todo nuestros corazones, para celebrar a un país hermano y a un líder, mi amigo el señor Presidente Mulino”, afirmó.

El mandatario costarricense también recordó su visita oficial a Panamá en agosto de 2024, al señalar que en esa ocasión encontró en Mulino “a un estadista que comprende que la amistad entre países no se escribe con documentos, sino en la voluntad genuina de actuar y avanzar juntos”.

Ambos gobernantes resaltaron que Panamá y Costa Rica comparten una historia, una geografía y valores comunes, que impulsan a avanzar hacia el desarrollo y la prosperidad. Coincidieron, además, en la importancia de continuar trabajando en la seguridad física y jurídica, así como en el fortalecimiento de una convivencia pacífica y armoniosa.

Asimismo, reiteraron su compromiso de mantener un trabajo conjunto en áreas estratégicas, como la atención a la población migrante para garantizar una respuesta humanitaria y ordenada, el intercambio de información para fortalecer la seguridad de migrantes y nacionales, y la lucha contra la trata de personas y el crimen organizado, con el fin de promover la seguridad regional.

Los mandatarios también destacaron la voluntad mutua de mejorar la calidad de vida en ambas naciones, especialmente en las comunidades fronterizas, mediante proyectos de cooperación binacional.

En materia comercial, sostuvieron conversaciones orientadas a restablecer el flujo de productos de manera ordenada y segura, atendiendo las preocupaciones sanitarias y fitosanitarias de Panamá. También abordaron medidas para facilitar el comercio y la integración económica bilateral y regional, incluyendo la agilización del transporte de carga terrestre y la integración logística aduanera.

Al inicio del acto oficial, el presidente Mulino y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, fueron recibidos con un caluroso abrazo por el mandatario costarricense y su esposa, Signe Zeikate, en la entrada del histórico Teatro Nacional. Posteriormente, la pareja presidencial panameña firmó el libro de visitantes distinguidos antes de las presentaciones de delegaciones y la entonación de los himnos nacionales.

Tras la reunión privada, el Gobierno de Costa Rica otorgó al presidente Mulino la Orden Juan Mora Fernández, en el Grado de Gran Cruz Placa de Oro, como máximo honor.

Las delegaciones se trasladaron luego a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores para un almuerzo ofrecido por el presidente Chaves.

La comitiva que acompañó al presidente Mulino estuvo integrada por los ministros Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores), Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario); el embajador de Panamá en Costa Rica, Pacífico Escalona; Kristelle Getzler, secretaria ejecutiva de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia; y Grettel Escobar de Escalona, esposa del embajador.

El equipo del presidente Chaves estuvo conformado por Lydia Peralta Cordero, ministra a.i. de Relaciones Exteriores y Culto; Víctor Carvajal Porras, ministro de Agricultura y Ganadería; Manuel Tovar Rivera, ministro de Comercio Exterior; Arnold Zamora Miranda, ministro de Comunicación y Enlace; y Gabriel Aguilar Vargas, director del Despacho Presidencial.