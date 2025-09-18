Presidente Mulino viajará a Nueva York este domingo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, saldrá este domingo, 21 de septiembre, de viaje hacia la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, para cumplir con una gira oficial.

El mandatario tendrá encuentros con representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para finiquitar el traslado de la sede de esta última organización a Panamá.

Además, informó que aprovechará para realizarse una cirugía. “Yo concluyo mi misión el miércoles y el jueves me harán una pequeña cirugía en el hombro, tengo un problema de huesos que se chocan uno con otro y es innegable el dolor todo el día”, expresó este jueves en su conferencia.

Explicó que “será una operación ambulatoria en el hospital de cirugías especiales en Nueva York, y me repondré en mi hotel. Lo pago yo por supuesto”.

“Regresaré el domingo a Panamá, para estar en mi puesto el lunes”, añadió.