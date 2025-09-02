Presidente Mulino llega a Japón en medio de grandes expectativas de inversión en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino llegó en la madrugada de este martes, 2 de septiembre, a Japón para cumplir una nutrida agenda que incluye una reunión cumbre con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, y encuentros con los representantes de grandes compañías interesadas en invertir en Panamá, entre ellas el gigante Sumitomo Corporation, KN Trading Co, el Mizuho Bank, empresas navieras y armadores de barcos.

A su llegada, el presidente Mulino fue recibido en la ciudad de Tokio por el director general de América Latina y Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón, Motoyuki Ishize; el embajador de Japón en Panamá, Kazuyoshi Matsunaga, y el embajador de Panamá en Japón, Walter Cohen.

Durante los encuentros en los que participará el presidente Mulino, se promoverán grandes proyectos de infraestructura en Panamá, como el gasoducto por el Canal, los avances de la Línea 3 del Metro; el proyecto insignia del Gobierno, el tren Panamá-David-Frontera, y los desarrollos portuarios a futuro. Esto además de promover las ventajas que ofrece a la industria marítima el registro de naves de Panamá.

El 6 de septiembre, el presidente Mulino asistirá a la celebración del Día Nacional de Panamá en la Expo 2025 de Osaka, un evento en el que participan 150 países y que es visitado por más de 28 millones de personas.

En esta exposición, Panamá luce su propio pabellón, con el lema “Salvando Vidas”, dentro de lo que es una plataforma importante para mostrar su posición como país carbono negativo.

El presidente Mulino está acompañado en este viaje por la primera dama Maricel de Mulino, el canciller, Javier Martínez-Ach; los ministros Julio Moltó (MICI), Felipe Chapman (Economía y Finanzas); José Ramón Icaza (Asuntos del Canal); el vicecanciller, Carlos Hoyos; el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez; el administrador de la AMP, Luis Roquebert; y el director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas.