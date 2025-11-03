Presidente Mulino lidera las tradicionales dianas del 3 de noviembre

El presidente José Raúl Mulino encabezó la entrega del Pabellón Nacional al abanderado oficial del 3 de noviembre, Rodolfo Moreno, en un acto cargado de orgullo y simbolismo.

Los actos protocolares iniciaron desde la madrugada con las dianas en el Palacio de Las Garzas, acompañadas de la banda de los Bomberos de Panamá.

“Deseo que toda la gran familia panameña que construye, día a día, esta patria amada, celebre una vez más el orgullo de ser parte del mejor país del mundo”, expresó Mulino en su cuenta de X.

El mandatario estuvo acompañado de la Primera Dama Maricel Cohen de Mulino y otros miembros de su gabinete.